Visite du Jardin de Sculptures Vaugel-Vaccarella Place de l’église Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon

Visite du Jardin de Sculptures Vaugel-Vaccarella

Place de l’église LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-19 2026-09-20

Martine Vaugel est une sculptrice mondialement reconnue, ayant remporté à deux reprises le Grand Prix International de Rodin.

Un jardin unique de 61 sculptures

James Vaccarella et Martine Vaugel ont commencé à imaginer ce jardin en 2015. Leur amour partagé pour l’art et la beauté résonne dans tout l’espace. La sensibilité spirituelle et poétique de Jim a façonné les allées tandis que les sculptures de Martine y ont trouvé leur place avec joie et gratitude.

Pensé comme un lieu de paix et de contemplation, le jardin accueille également musique, théâtre et événements en résonance avec la vie culturelle de la région.



Une artiste internationale

Martine Vaugel est une sculptrice franco-américaine de renommée internationale, deux fois lauréate du Grand Prix International de Rodin. Elle a reçu une médaille de bronze en 2013, une médaille d’argent 2016 et le prix du jury Arthur LeDuc pour la meilleure sculpture en 2018, au Salon des Artistes Français, au Grand Palais à Paris. Elle a également reçu le premier prix de la Biennale d’Art Contemporain de Versailles en 2017. Ses œuvres sont exposées notamment au musée en plein air de Hakone au Japon, au musée d’art contemporain de Los Angeles et au Tate Modern à Londres.

Un livre en français et en anglais a été écrit par Martine Vaugel et son amie Céline Raïss. Par les textes et photos, il transmet la philosophie de l’artiste sur son art, sur la vie, sur elle-même.

Ce magnifique ouvrage est disponible à la vente ici.

Le jardin est ouvert à la visite chaque troisième dimanche du mois, d’avril à septembre.

Le week-end des Journées du Patrimoine clotûre la saison avec ouverture exceptionnelle le samedi et le dimanche.

Un livret de présentation est mis à disposition des visiteurs.

La visite est libre, mais des bénévoles de l’association vous accueillent et sont présents pour répondre à toutes vos questions.

Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

Les photos sont interdites sauf les selfies.

Des visites guidées pour les groupes à partir de 10 personnes sont possibles sur demande. .

Place de l’église LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire vaugelassociation@gmail.com

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English :

Martine Vaugel is a world-renowned sculptor, twice winner of the Grand Prix International de Rodin.

L’événement Visite du Jardin de Sculptures Vaugel-Vaccarella Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais