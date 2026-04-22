Dîner Spectacle Hippie Lieu communiqué à la réservation Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon

Dîner Spectacle Hippie

Lieu communiqué à la réservation LE VOIDE Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 24 – 24 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-11 2026-09-12

Un an sur deux, en alternance avec un spectacle théâtral son et lumière, l’association Amilys propose un dîner spectacle thématique.

Cette année, place aux couleurs vives et à la joie en mode colliers à fleurs et jeans pattes d’eph’ ! Laissez-vous porter par l’ambiance, les décors, les costumes, le temps d’une soirée, tout en profitant d’un repas festif.

Les réservations sont obligatoires, un créneau unique est prévu spécialement rendez-vous le samedi 20 juin de 10h à 12h au Château de Maupassant à Vihiers pour prendre vos places.

Si vous n’êtes pas disponibles, faites-vous représenter par un ami, un voisin, un membre de la famille… .

Lieu communiqué à la réservation LE VOIDE Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire assoc_amilys@yahoo.fr

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English :

Every other year, alternating with a theatrical sound and light show, the Amilys association proposes a thematic dinner show.

L’événement Dîner Spectacle Hippie Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais