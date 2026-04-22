Dîner Spectacle Hippie Lieu communiqué à la réservation Lys-Haut-Layon
Dîner Spectacle Hippie Lieu communiqué à la réservation Lys-Haut-Layon vendredi 28 août 2026.
Lys-Haut-Layon
Dîner Spectacle Hippie
Lieu communiqué à la réservation LE VOIDE Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 24 – 24 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-11 2026-09-12
Un an sur deux, en alternance avec un spectacle théâtral son et lumière, l’association Amilys propose un dîner spectacle thématique.
Cette année, place aux couleurs vives et à la joie en mode colliers à fleurs et jeans pattes d’eph’ ! Laissez-vous porter par l’ambiance, les décors, les costumes, le temps d’une soirée, tout en profitant d’un repas festif.
Les réservations sont obligatoires, un créneau unique est prévu spécialement rendez-vous le samedi 20 juin de 10h à 12h au Château de Maupassant à Vihiers pour prendre vos places.
Si vous n’êtes pas disponibles, faites-vous représenter par un ami, un voisin, un membre de la famille… .
Lieu communiqué à la réservation LE VOIDE Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire assoc_amilys@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every other year, alternating with a theatrical sound and light show, the Amilys association proposes a thematic dinner show.
L’événement Dîner Spectacle Hippie Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Lys-Haut-Layon (Maine-et-Loire)
- Concert ROCK à Tigné Salle des fêtes de Tigné Lys-Haut-Layon 25 avril 2026
- L’Anjouette Guinguette mobile Lys-Haut-Layon 1 mai 2026
- Sentier de la Croix Soc Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Sentier de la Forêt Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Le sentier du Pont Moreau Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire 1 mai 2026