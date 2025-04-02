Marché de Vihiers Le Mercredi Vihiers Lys-Haut-Layon

Marché de Vihiers Le Mercredi

Vihiers Place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 08:30:00

fin : 2025-11-12 12:45:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31

Chaque mercredi matin, une trentaine de commerçants vous accueille de 8h30 à 12h45 (sauf en août marché restreint) fruits et légumes, poisson, charcuterie, huîtres, miel, fromages, produits méridionaux (olives, huiles, tapenade, épices, fruits secs…), rôtisserie, mais aussi vêtements hommes femmes, chapeaux, chaussures, lingerie, bijoux, musique, mercerie, maison (literie, vaisselle, linge, ménage)…



Renseignements auprès de la mairie déléguée de Vihiers au 02 41 75 80 60. .

Vihiers Place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 80 60 mairie@lyshautlayon.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Vihiers Le Mercredi Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais