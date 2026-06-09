Lys-Haut-Layon

COUP DE COEUR DES ECLAIREURS

20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18 22:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Les éclaireurs Lily Bouchet et Jules Le Bigot nous présenterons leur film coup de coeur THE WORLD OF LOVE, qu’ils ont découvert en avant-première au Festival des 3 continents à Nantes à l’initiative de Premiers Plans d’Angers. .

20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97 lecinefilvihiers@gmail.com

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English :

L’événement COUP DE COEUR DES ECLAIREURS Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais