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COUP DE COEUR DES ECLAIREURS Lys-Haut-Layon

COUP DE COEUR DES ECLAIREURS Lys-Haut-Layon jeudi 18 juin 2026.

Adresse : 20 Pl. Saint-Jean

Ville : 49310 Lys-Haut-Layon

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 4.5 4.5 6.5

Lys-Haut-Layon

COUP DE COEUR DES ECLAIREURS

20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-18 22:30:00

Date(s) :
2026-06-18

Les éclaireurs Lily Bouchet et Jules Le Bigot nous présenterons leur film coup de coeur THE WORLD OF LOVE, qu’ils ont découvert en avant-première au Festival des 3 continents à Nantes à l’initiative de Premiers Plans d’Angers.   .

20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97  lecinefilvihiers@gmail.com

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English :

L’événement COUP DE COEUR DES ECLAIREURS Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais

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