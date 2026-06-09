COUP DE COEUR DES ECLAIREURS Lys-Haut-Layon
COUP DE COEUR DES ECLAIREURS Lys-Haut-Layon jeudi 18 juin 2026.
Lys-Haut-Layon
COUP DE COEUR DES ECLAIREURS
20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-18 22:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Les éclaireurs Lily Bouchet et Jules Le Bigot nous présenterons leur film coup de coeur THE WORLD OF LOVE, qu’ils ont découvert en avant-première au Festival des 3 continents à Nantes à l’initiative de Premiers Plans d’Angers. .
20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97 lecinefilvihiers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement COUP DE COEUR DES ECLAIREURS Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Lys-Haut-Layon (Maine-et-Loire)
- Marché Paysan de Vihiers Le mardi VIHIERS Lys-Haut-Layon 9 juin 2026
- Marché de Vihiers Le Mercredi Vihiers Lys-Haut-Layon 10 juin 2026
- AUDIODESCRIPTION c’est quoi ? Lys-Haut-Layon 12 juin 2026
- Balade Gourmande des 3 Monts TREMONT Lys-Haut-Layon 14 juin 2026
- Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois VIHIERS Lys-Haut-Layon 16 juin 2026