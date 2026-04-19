Informations pratiques

Lys-Haut-Layon

Fête de l’Eté à Saint Paul du Bois

Plan d’Eau de la Fontaine du Boisdon Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Fête populaire autour du plan d’eau randonnées, animations et feu d’artifice. .

Plan d’Eau de la Fontaine du Boisdon Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 15 10 mairiestpaul@orange.fr

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English :

L’événement Fête de l’Eté à Saint Paul du Bois Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais