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AGENDA · Lys-Haut-Layon

Fête de l’Eté à Saint Paul du Bois Lys-Haut-Layon

dimanche 16 août 2026 · Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Plan d'Eau de la Fontaine du Boisdon
Ville
49310 Lys-Haut-Layon
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Lys-Haut-Layon

Fête de l’Eté à Saint Paul du Bois

Plan d’Eau de la Fontaine du Boisdon Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Fête populaire autour du plan d’eau randonnées, animations et feu d’artifice.   .

Plan d’Eau de la Fontaine du Boisdon Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 15 10  mairiestpaul@orange.fr

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English :

L’événement Fête de l’Eté à Saint Paul du Bois Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais

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