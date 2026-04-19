Informations pratiques

Lys-Haut-Layon

Fête de la Raimbaudière

La Raimbaudière Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Fête du village, diner champêtre et soirée disco. .

La Raimbaudière Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 19 83 52 17

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English :

L’événement Fête de la Raimbaudière Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais