Final de l’été VIHIERS Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Lys-Haut-Layon

Final de l’été

VIHIERS Site de l’étang du Lys Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:00:00

fin : 2026-08-28 21:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Le Centre Socioculturel Le Coin de La Rue, en partenariat avec le Centre de loisirs de Lys-Haut-Layon, vous invite à son traditionnel Final de l’été, un rendez-vous festif et convivial pour clôturer la saison estivale.

Vendredi 28 août 2026

De 14h à 21h30

Étang du Lys à Vihiers

️ Entrée libre et gratuite Tout public

Tout au long de l’après-midi, petits et grands profiteront de nombreuses animations gratuites au bord de l’étang.

Animations en continu de 14h à 19h30

Structures gonflables

Jeux interactifs avec Badam Event, espace de jeux XXL, jeux en bois, Tak Tik, baby-foot géant, maquillage pour les enfants, espace petite enfance, spectacle de clôture

À 19h30, découvrez RadiOh’Lala, de la compagnie PaQ’la Lune.

Inspiré des émissions de radio des années 50, ce duo rétro burlesque mêle chansons cultes, humour et interactivité dans une ambiance pleine de nostalgie. Un spectacle familial qui promet un beau moment de partage et de bonne humeur.

Pendant toute la manifestation, profitez d’une buvette, d’un bar à sirops, d’un bar à grignotes, de planches apéro ( réservation via Hello Asso) et d’un pique-nique géant où chacun peut apporter son repas. .

VIHIERS Site de l’étang du Lys Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 42 70 communication@csc-lecoindelarue.fr

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English :

The Le Coin de La Rue Sociocultural Center, in partnership with the Lys-Haut-Layon Recreation Center, invites you to its traditional End-of-Summer Celebration, a festive and friendly event to wrap up the summer season.

L’événement Final de l’été Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Choletais