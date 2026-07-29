Final de l’été VIHIERS Lys-Haut-Layon
vendredi 28 août 2026 · VIHIERS · Lys-Haut-Layon
Informations pratiques
Lys-Haut-Layon
Final de l’été
VIHIERS Site de l’étang du Lys Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-28 21:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Le Centre Socioculturel Le Coin de La Rue, en partenariat avec le Centre de loisirs de Lys-Haut-Layon, vous invite à son traditionnel Final de l’été, un rendez-vous festif et convivial pour clôturer la saison estivale.
Vendredi 28 août 2026
De 14h à 21h30
Étang du Lys à Vihiers
️ Entrée libre et gratuite Tout public
Tout au long de l’après-midi, petits et grands profiteront de nombreuses animations gratuites au bord de l’étang.
Animations en continu de 14h à 19h30
Structures gonflables
Jeux interactifs avec Badam Event, espace de jeux XXL, jeux en bois, Tak Tik, baby-foot géant, maquillage pour les enfants, espace petite enfance, spectacle de clôture
À 19h30, découvrez RadiOh’Lala, de la compagnie PaQ’la Lune.
Inspiré des émissions de radio des années 50, ce duo rétro burlesque mêle chansons cultes, humour et interactivité dans une ambiance pleine de nostalgie. Un spectacle familial qui promet un beau moment de partage et de bonne humeur.
Pendant toute la manifestation, profitez d’une buvette, d’un bar à sirops, d’un bar à grignotes, de planches apéro ( réservation via Hello Asso) et d’un pique-nique géant où chacun peut apporter son repas. .
VIHIERS Site de l’étang du Lys Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 42 70 communication@csc-lecoindelarue.fr
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English :
The Le Coin de La Rue Sociocultural Center, in partnership with the Lys-Haut-Layon Recreation Center, invites you to its traditional End-of-Summer Celebration, a festive and friendly event to wrap up the summer season.
L’événement Final de l’été Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Choletais
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