Lys-Haut-Layon

Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL

Place St Jean, Vihiers Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Dans le cadre de sa Tournée des Villages, la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (TRPL) sillonne les routes des Pays de la Loire, pour jouer deux spectacles dans 41 villages. La TRPL s’arrêtera à Lys-Haut-Layon pour une représentation du spectacle Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch.

Synopsis Une troupe de théâtre itinérante s’arrête dans un village sous occupation étrangère. Entre curiosité et incompréhension, artistes et villageois se rencontrent et, parfois, s’affrontent. Derrière les quiproquos comiques et les drames, pointe l’interrogation de la nécessité de l’art dans notre quotidien.

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Place St Jean, Vihiers Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 35 40 asso@trpl.fr

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English :

L’événement Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais