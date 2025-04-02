Lys-Haut-Layon

Visite Entreprise de taille de Pierre Cottenceau

SAINT HILAIRE DU BOIS Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Plongez au cœur d’un savoir-faire d’exception en découvrant l’entreprise de taille de Pierre Cottenceau, où quatre générations perpétuent l’art de bâtir avec passion et précision.

Au fil de la visite, André, tailleur de pierre comme son père avant lui et son fils aujourd’hui, vous ouvre les portes de l’atelier et vous fait partager son métier, entre gestes techniques, transmission et amour de la matière.

En bonus, place à la pratique ! Vous vous initierez à la taille de pierre sur un bloc de tuffeau et repartirez avec votre propre création en souvenir de cette expérience unique.

Une immersion vivante dans un métier d’art, entre tradition et transmission… et qui sait peut-être l’occasion de faire naître une vocation.

Visite non-accessible PMR

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .

SAINT HILAIRE DU BOIS Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Visite Entreprise de taille de Pierre Cottenceau Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais