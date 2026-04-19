Lys-Haut-Layon

Visite le Château de Maupassant

VIHIERS Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Vestiges de l’ancienne forteresse édifiée par Foulques Nerra vers l’an 1000, le souterrain, la salle de Garde, les restes des fortifications et les grottes creusées dans le rocher racontent encore aujourd’hui l’histoire du site. Au fil du temps, le site a connu destructions, pillages, incendies notamment lors de la Guerre de Cent Ans, des Guerres de religion et des Guerres de Vendée mais suivies heureusement de reconstructions successives.

L’Association Vihiers Patrimoine qui en assure aujourd’hui l’animation et la restauration, vous fera découvrir, grâce à Annie, ces lieux un peu confidentiels , ouverts au public à de très rares occasions.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS le 15 JUIN 2026 .

VIHIERS Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Visite le Château de Maupassant Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais