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OPERA SUR ECRAN Lys-Haut-Layon

OPERA SUR ECRAN Lys-Haut-Layon jeudi 18 juin 2026.

Adresse : 20 Pl. Saint-Jean

Ville : 49310 Lys-Haut-Layon

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Lys-Haut-Layon

OPERA SUR ECRAN

20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-18 23:00:00

Date(s) :
2026-06-18

Retransmission en direct de l’opéra de Rennes, livret d’Eugène Cormon et Hector Crémieux, mise en scène de Laurent Pelly.
ROBINSON CRUSOE de Jacques Offenbach opéra-comique en français, surtitré en français.   .

20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97  lecinefilvihiers@gmail.com

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English :

L’événement OPERA SUR ECRAN Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais

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