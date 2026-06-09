Lys-Haut-Layon

OPERA SUR ECRAN

20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18 23:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Retransmission en direct de l’opéra de Rennes, livret d’Eugène Cormon et Hector Crémieux, mise en scène de Laurent Pelly.

ROBINSON CRUSOE de Jacques Offenbach opéra-comique en français, surtitré en français. .

20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97 lecinefilvihiers@gmail.com

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English :

L’événement OPERA SUR ECRAN Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais