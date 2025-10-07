Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois VIHIERS Lys-Haut-Layon

VIHIERS RDV Place Leclerc Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – EUR

Début : 2025-10-07 13:30:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Deux fois par mois les Retraités Randonneurs du Vihiersois se retrouvent pour marcher.

Deux randonnées sont proposées à chaque fois.

Prochiane sortie destination Ambillou-Château, parking de l’église.

Deux circuits : 6 et 12 km. .

VIHIERS RDV Place Leclerc Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 61 75 01 didier.bouju@sfr.fr

English :

Twice a month the Vihiersois Retired Walkers meet to walk.

Two hikes are proposed each time.

German :

Zweimal im Monat treffen sich die « Retraités Randonneurs du Vihiersois » zum Wandern.

Jedes Mal werden zwei Wanderungen angeboten.

Italiano :

Due volte al mese i camminatori anziani di Vihiersois si riuniscono per camminare.

Ogni volta vengono proposte due escursioni.

Espanol :

Dos veces al mes se reúnen los Caminantes Jubilados de Vihiersois para caminar.

Se proponen dos subidas cada vez.

