Informations pratiques

Coësmes

Concert Rock avec The Last Parade

1 Rue des Ardoisières Coësmes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

La musique de The Last Parade se réclame d’influences anglo-saxonnes Kings of Leon, Joe Bonamassa, des petites touches de Coldplay, un peu d’AC/DC et de Muse saupoudrés d’une pincée de Red Hot Chilli Peppers… The Last Parade produit un rock alternatif de compositions qui entrechoque les émotions explosion festive et contemplation

épurée alternent avec rage débridée et mélancolie lancinante. À l’écoute, The Last Parade Nous embarque dans des sphères intimistes où l’émotion se savoure toute crue.

Prix libre Restauration Pizza sur place / à emporter .

1 Rue des Ardoisières Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 40 65 01 79

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English :

L’événement Concert Rock avec The Last Parade Coësmes a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT 35 ADMIN