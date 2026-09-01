AGENDA · Coësmes
Jam Jazz Manouche Coësmes
dimanche 20 septembre 2026 · Coësmes
Informations pratiques
Coësmes
Jam Jazz Manouche
1 Rue des Ardoisières Coësmes Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20 20:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Un partage spontané avec l’énergie contagieuse du répertoire de Django Reinhardt et autres standards swing.
Restauration Pizza sur place / à emporter .
1 Rue des Ardoisières Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 40 65 01 79
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English :
L’événement Jam Jazz Manouche Coësmes a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT 35 ADMIN
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