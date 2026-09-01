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AGENDA · Coësmes

Jam Jazz Manouche Coësmes

dimanche 20 septembre 2026 · Coësmes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
1 Rue des Ardoisières
Ville
35134 Coësmes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Coësmes

Jam Jazz Manouche

1 Rue des Ardoisières Coësmes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20 20:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Un partage spontané avec l’énergie contagieuse du répertoire de Django Reinhardt et autres standards swing.
Restauration Pizza sur place / à emporter   .

1 Rue des Ardoisières Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 40 65 01 79 

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English :

L’événement Jam Jazz Manouche Coësmes a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT 35 ADMIN

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