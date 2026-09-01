Informations pratiques

Coësmes

Jam Jazz Manouche

1 Rue des Ardoisières Coësmes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20 20:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Un partage spontané avec l’énergie contagieuse du répertoire de Django Reinhardt et autres standards swing.

Restauration Pizza sur place / à emporter .

1 Rue des Ardoisières Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 40 65 01 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jam Jazz Manouche Coësmes a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT 35 ADMIN