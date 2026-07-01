Concert Rock Le 7 Passe à table Le 7 Passe à Table Castres-Gironde
vendredi 10 juillet 2026 · Le 7 Passe à Table · Castres-Gironde
Informations pratiques
Castres-Gironde
Concert Rock Le 7 Passe à table
Le 7 Passe à Table 7 Place de la Mairie Castres-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le rock débarque au 7 Passe à Table !
Préparez-vous pour une soirée pleine d’énergie avec KÖLING en concert !
Vendredi 10 juillet
À partir de 21h
Le 7 Passe à Table Castres-Gironde
Venez partager un moment convivial autour d’un bon repas ou d’un verre avant de profiter d’un concert rock qui promet une ambiance de folie !
Pensez à réserver votre table !
Invitez vos amis et venez nombreux faire vibrer Le 7 Passe à Table ! .
Le 7 Passe à Table 7 Place de la Mairie Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 29 61 69 le7etnous@gmail.com
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English : Concert Rock Le 7 Passe à table
L’événement Concert Rock Le 7 Passe à table Castres-Gironde a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme
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