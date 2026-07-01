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Concert Rock Le 7 Passe à table Le 7 Passe à Table Castres-Gironde

vendredi 10 juillet 2026 · Le 7 Passe à Table · Castres-Gironde

Concert Rock Le 7 Passe à table Le 7 Passe à Table Castres-Gironde

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le 7 Passe à Table
Adresse
7 Place de la Mairie
Ville
33640 Castres-Gironde
Département
Gironde
Tarif

Castres-Gironde

Concert Rock Le 7 Passe à table

Le 7 Passe à Table 7 Place de la Mairie Castres-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Le rock débarque au 7 Passe à Table !
Préparez-vous pour une soirée pleine d’énergie avec KÖLING en concert !

Vendredi 10 juillet
À partir de 21h
Le 7 Passe à Table Castres-Gironde
Venez partager un moment convivial autour d’un bon repas ou d’un verre avant de profiter d’un concert rock qui promet une ambiance de folie !

Pensez à réserver votre table !
Invitez vos amis et venez nombreux faire vibrer Le 7 Passe à Table !   .

Le 7 Passe à Table 7 Place de la Mairie Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 29 61 69  le7etnous@gmail.com

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English : Concert Rock Le 7 Passe à table

L’événement Concert Rock Le 7 Passe à table Castres-Gironde a été mis à jour le 2026-07-03 par Sud Bordeaux Tourisme

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