Escurolles

Concert rock Spartak

Escurolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le groupe Spartak fait vibrer Escurolles avec un concert rock gratuit.

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Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 51 44 spartaklegroupe@gmail.com

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English :

The band Spartak is set to rock Escurolles with a free rock concert.

L’événement Concert rock Spartak Escurolles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Val de Sioule