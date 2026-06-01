Concert rock Spartak Escurolles
Concert rock Spartak Escurolles samedi 20 juin 2026.
Escurolles
Concert rock Spartak
Escurolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le groupe Spartak fait vibrer Escurolles avec un concert rock gratuit.
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Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 51 44 spartaklegroupe@gmail.com
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English :
The band Spartak is set to rock Escurolles with a free rock concert.
L’événement Concert rock Spartak Escurolles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Val de Sioule
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