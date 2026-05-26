Grande Course de Caisses à Savon Escurolles
Grande Course de Caisses à Savon Escurolles dimanche 13 septembre 2026.
Escurolles
Grande Course de Caisses à Savon
Cœur de village Escurolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Toute la journée, pilotes en herbe et bolides maison dévalent les rues d’Escurolles. Sensations, fous rires et ambiance village garantis. Ouvert à tous, venez encourager !
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Cœur de village Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 63 03 88 fetesteloisirsescurolles@gmail.com
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English :
All day long, budding drivers and homemade cars race down the streets of Escurolles. Thrills, laughter and a village atmosphere guaranteed. Open to all, come and cheer us on!
L’événement Grande Course de Caisses à Savon Escurolles a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule
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