Escurolles

Grande Course de Caisses à Savon

Cœur de village Escurolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Toute la journée, pilotes en herbe et bolides maison dévalent les rues d’Escurolles. Sensations, fous rires et ambiance village garantis. Ouvert à tous, venez encourager !

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Cœur de village Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 63 03 88 fetesteloisirsescurolles@gmail.com

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English :

All day long, budding drivers and homemade cars race down the streets of Escurolles. Thrills, laughter and a village atmosphere guaranteed. Open to all, come and cheer us on!

L’événement Grande Course de Caisses à Savon Escurolles a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule