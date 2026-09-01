Informations pratiques

Escurolles

Balade Moto

Départ place de la Loue Escurolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le Club Deux Roues Motorisées Les Tortins d’Escurolles organise une Balade Moto au profit de l’association Les Animaux dans la Ville de Vichy . Chaque participant doit apporter croquettes, pâté et litière pour chat et chatons.

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Départ place de la Loue Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 64 32 71

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English :

The Club Deux Roues Motorisées Les Tortins in Escurolles is organizing a motorcycle ride to benefit the organization Les Animaux dans la Ville de Vichy. Each participant must bring: dry food, water, and litter for cats and kittens.

L’événement Balade Moto Escurolles a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Val de Sioule