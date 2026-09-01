Balade Moto Escurolles
dimanche 20 septembre 2026 · Escurolles
Informations pratiques
Escurolles
Balade Moto
Départ place de la Loue Escurolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le Club Deux Roues Motorisées Les Tortins d’Escurolles organise une Balade Moto au profit de l’association Les Animaux dans la Ville de Vichy . Chaque participant doit apporter croquettes, pâté et litière pour chat et chatons.
.
Départ place de la Loue Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 64 32 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Club Deux Roues Motorisées Les Tortins in Escurolles is organizing a motorcycle ride to benefit the organization Les Animaux dans la Ville de Vichy. Each participant must bring: dry food, water, and litter for cats and kittens.
L’événement Balade Moto Escurolles a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Escurolles (Allier)
- Grande Course de Caisses à Savon Escurolles 13 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Château des Granges Château des Granges Escurolles 19 septembre 2026
- Visites commentées du Château des Granges Les Granges Route d’Espinasse Escurolles 19 septembre 2026
- Visites commentées du Château des Granges, Château des Granges 2 Route d’espinasse Vozelle 03110 Escurolles, Escurolles 19 septembre 2026
- Soirée Rougail-Saucisses Escurolles 17 octobre 2026