Visites commentées du Château des Granges Les Granges Route d’Espinasse Escurolles

Informations pratiques

Escurolles

Visites commentées du Château des Granges

Les Granges Route d’Espinasse Château des Granges Escurolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée des intérieurs et extérieurs. le Château des Granges appartient aujourd’hui à la famille Roustan qui restaure les bâtiments. Expo photo de la restauration des lieux depuis 1980

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Les Granges Route d’Espinasse Château des Granges Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 30 20 50 atdg@atdg.com

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English :

Guided tour of the interior and exterior. The Château des Granges is now owned by the Roustan family, who are restoring the buildings. Photo exhibition documenting the restoration of the property since 1980

L’événement Visites commentées du Château des Granges Escurolles a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme Val de Sioule