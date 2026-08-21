Journées Européennes du Patrimoine Château des Granges Château des Granges Escurolles

Informations pratiques

Escurolles

Journées Européennes du Patrimoine Château des Granges

Château des Granges 2 route d’Espinasse Vozelle Escurolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée et gratuite des extérieurs et intérieurs de Château des Granges. Une expo photos relate les différentes étapes de la restauration de ce Château 90 Photos parcourent la période de 1980 à nos jour.

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Château des Granges 2 route d’Espinasse Vozelle Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 30 20 50 atdg@atdg.com

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English :

Free guided tour of the exterior and interior of Château des Granges. A photo exhibition chronicles the various stages of the castle’s restoration: 90 photos cover the period from 1980 to the present day.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château des Granges Escurolles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule