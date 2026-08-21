Informations pratiques

Escurolles

Jeunes Pousses Bal Trad

Salle Polyvalente d’Escurolles Escurolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Jeunes Pousses Bal Trad avec la participation des élèves de musiques traditionnelles du Conservatoire de Vichy Communauté et de l’Ecole de Musique de Saint-Pourçain Sioule Limagne. Buvette et Snack.

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Salle Polyvalente d’Escurolles Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 50 97

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English :

Jeunes Pousses Bal Trad, featuring students of traditional music from the Vichy Communauté Conservatory and the Saint-Pourçain Sioule Limagne School of Music. Refreshments and snacks available.

L’événement Jeunes Pousses Bal Trad Escurolles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule