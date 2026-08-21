Jeunes Pousses Bal Trad Escurolles
samedi 12 décembre 2026 · Escurolles
Informations pratiques
Escurolles
Jeunes Pousses Bal Trad
Salle Polyvalente d’Escurolles Escurolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Jeunes Pousses Bal Trad avec la participation des élèves de musiques traditionnelles du Conservatoire de Vichy Communauté et de l’Ecole de Musique de Saint-Pourçain Sioule Limagne. Buvette et Snack.
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Salle Polyvalente d’Escurolles Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 50 97
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English :
Jeunes Pousses Bal Trad, featuring students of traditional music from the Vichy Communauté Conservatory and the Saint-Pourçain Sioule Limagne School of Music. Refreshments and snacks available.
L’événement Jeunes Pousses Bal Trad Escurolles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule
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