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AGENDA · Escurolles

Jeunes Pousses Bal Trad Escurolles

samedi 12 décembre 2026 · Escurolles

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle Polyvalente d'Escurolles
Ville
03110 Escurolles
Département
Allier
Tarif

Escurolles

Jeunes Pousses Bal Trad

Salle Polyvalente d’Escurolles Escurolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Jeunes Pousses Bal Trad avec la participation des élèves de musiques traditionnelles du Conservatoire de Vichy Communauté et de l’Ecole de Musique de Saint-Pourçain Sioule Limagne. Buvette et Snack.
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Salle Polyvalente d’Escurolles Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 50 97 

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English :

Jeunes Pousses Bal Trad, featuring students of traditional music from the Vichy Communauté Conservatory and the Saint-Pourçain Sioule Limagne School of Music. Refreshments and snacks available.

L’événement Jeunes Pousses Bal Trad Escurolles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Val de Sioule

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