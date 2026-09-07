Concert : rôles de dame, Eglise Saint-Denis, Mahéru

Informations pratiques

Concert : rôles de dame Samedi 19 septembre, 20h30 Eglise Saint-Denis Orne

Durée 2h, 10€, 8€ adhérents association, 5€ <15 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00 Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 - 2026-09-19T22:30:00+02:00

« Rôles de Dame » est un spéctacle vivant style « Cabaret » s’inspirant d’artistes tels que Marilyn Monroe, Betty Boop, Louis Amrstrong, Jessica Rabbit …

Un duo franco-américain original et Pétillant

Eglise Saint-Denis 8 route des terres rouges, 61380 Mahéru Mahéru 61380 Orne Normandie

« Rôles de Dame » est un spéctacle vivant style « Cabaret » s’inspirant d’artistes tels que Marilyn Monroe, Betty Boop, Louis Amrstrong, Jessica Rabbit …

©Bruno Pilloix