Concert : rôles de dame, Eglise Saint-Denis, Mahéru
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Denis · Mahéru
Informations pratiques
Concert : rôles de dame Samedi 19 septembre, 20h30 Eglise Saint-Denis Orne
Durée 2h, 10€, 8€ adhérents association, 5€ <15 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00 Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 - 2026-09-19T22:30:00+02:00
« Rôles de Dame » est un spéctacle vivant style « Cabaret » s’inspirant d’artistes tels que Marilyn Monroe, Betty Boop, Louis Amrstrong, Jessica Rabbit …
Un duo franco-américain original et Pétillant
Eglise Saint-Denis 8 route des terres rouges, 61380 Mahéru Mahéru 61380 Orne Normandie
« Rôles de Dame » est un spéctacle vivant style « Cabaret » s’inspirant d’artistes tels que Marilyn Monroe, Betty Boop, Louis Amrstrong, Jessica Rabbit …
©Bruno Pilloix
À voir aussi à Mahéru (Orne)
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Denis, Mahéru 20 septembre 2026
- Conférence : une histoire de Mahéru, Eglise Saint-Denis, Mahéru 20 septembre 2026