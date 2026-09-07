Visite libre de l’église, Eglise Saint-Denis, Mahéru
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Denis · Mahéru
Informations pratiques
Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-Denis Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association « Les Terres Rouges » présente dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026: A la découverte du patrimoine de Mahéru et de son histoire.
A partir de 14h, vous pourrez déambuler dans l’église de Mahéru et découvrir tous les trésors de l’église Saint-Denis
A 16H, venez nombreux assister à la conférence de Pierre-Marie Desclos ayant pour thème : Une histoire de Mahéru
Eglise Saint-Denis 8 route des terres rouges, 61380 Mahéru Mahéru 61380 Orne Normandie
L’association « Les Terres Rouges » présente dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026: A la découverte du patrimoine de Mahéru et de son histoire.
©Yves Roussel
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