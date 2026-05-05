Concert ROMANCERO IBERICO par Laetitia Arcangeli et Morgan Astruc-Locquet, Palais des Evêques, Saint-Lizier

Concert ROMANCERO IBERICO par Laetitia Arcangeli et Morgan Astruc-Locquet Samedi 23 mai, 20h00 Palais des Evêques Ariège

nombre de place limité à 120 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

D’une durée d’environ 1h15, ce concert propose un parcours à la fois musical et poétique qui met à l’honneur la tradition de la chanson narrative dans les cultures ibérique et séfarade. Les romances qui composent ce parcours, tous chantés en castillan ou en ladino, sont issus de collectages pris sur les rivages méditerranéens, de l’Espagne, du Maroc jusqu’aux Balkans. Ils alternent avec des cantigas et des chants plus courts aux atmosphères et aux dynamiques variées (chants d’amour et d’oubli, sérénades, chants de mariage, berceuses, chants de tous les jours). Conçu comme une veillée musicale, le concert s’ouvre avec l’évocation du chant de la Sirène, pour passer ensuite au romance d’Hero et Léandre – histoire de deux amants au milieu de la mer, qui conserve le souvenir des Héroïdes d’Ovide (Ier siècle) et d’un très ancien mythe grec. On évoque ensuite les retrouvailles de deux soeurs dont l’une est reine des Maures et l’autre prisonnière chrétienne, dans une version collectée en Turquie, puis dans la version collectée chez les Séfarades du Maroc. Les figures à la fois mythiques et historiques de Landarico – amant légendaire d’une reine mérovingienne -, du duc de Grandia – assassiné par son frère à la fin du XVe siècle -, de la reine maure Jerifa, le dialogue des rois Abénamar et Jean de Castille sur les beautés de Grenade (XVe siècle), la reine marâtre et la métamorphose des amants en oiseaux, peuplent ce concert. Chaque chanson est traduite, donnant lieu à une narration en français intégrée au spectacle, afin de rendre asscessible au public cette littérature de tradition orale et ce plaisir très ancien du conte chanté.

La pratique du récit en musique remonte sans doute au-delà de l’Antiquité ; les épopées anciennes, Iliade, Odyssée, mais aussi les chansons de gestes médiévales occidentales en témoignent. On récitait en psalmodiant ou en chantant sur une ritournelle, lors de banquets ou de veillées, ces récits poétiques qui tiennent à la fois du conte et de l’épopée et sont un métissage de tradition orale et populaire et de sources savantes et littéraires

Palais des Evêques Route de Montjoie, 09190 Saint-Lizier, France Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie 0561048186 https://www.saint-lizier.com/loisirs [{« type »: « phone », « value »: « 0561051010 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sites-touristiques-ariege.fr »}] Le musée conserve des objets de valeurs ayant appartenu aux évêques de Cousserans.

La visite du Palais des Évêques, tour à tour évêché, prison ou encore asile d’aliénés, vous dévoilera l’histoire du Couserans et l’évolution du site grâce à une muséographie moderne ! Découvrez le trésor monétaire et ses 13 000 pièces, les maquettes et dispositifs interactifs, l’histoire psychiatrique du lieu et les nouveaux objets sortis des réserves pour l’occasion. Parking à proximité

Nuit européenne des musées

©Laetitia Arcangeli