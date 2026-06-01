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Concert Rosace et Pavillon Place de l’Église Béost

Concert Rosace et Pavillon Place de l’Église Béost

Concert Rosace et Pavillon Place de l’Église Béost dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Auberge chez Trey

Ville : 64440 Béost

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Béost

Concert Rosace et Pavillon

Place de l’Église Auberge chez Trey Béost Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

De la malice de Pierre Perret à la sagesse buissonnière de Georges Brassens, le trio orthézien Rosace et Pavillon promène trois voix complices à travers les plus belles pages de la chanson française. Harmonies chaleureuses, arrangements soignés et bonne humeur communicative — un moment de partage, entre sourires et frissons, pour petits et grands.   .

Place de l’Église Auberge chez Trey Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 15 89 

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English : Concert Rosace et Pavillon

L’événement Concert Rosace et Pavillon Béost a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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