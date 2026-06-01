Concert Rosace et Pavillon Place de l’Église Béost
Concert Rosace et Pavillon Place de l’Église Béost dimanche 21 juin 2026.
Béost
Concert Rosace et Pavillon
Place de l’Église Auberge chez Trey Béost Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
De la malice de Pierre Perret à la sagesse buissonnière de Georges Brassens, le trio orthézien Rosace et Pavillon promène trois voix complices à travers les plus belles pages de la chanson française. Harmonies chaleureuses, arrangements soignés et bonne humeur communicative — un moment de partage, entre sourires et frissons, pour petits et grands. .
Place de l’Église Auberge chez Trey Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 15 89
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English : Concert Rosace et Pavillon
L’événement Concert Rosace et Pavillon Béost a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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