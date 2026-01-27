Concert Rossini : Petite Messe Solennelle Eglise Saint-Philippe-du-Roule PARIS

Descriptif :

C’est à 71 ans, bien après sa retraite de l’Opéra, que Rossini compose

ce qu’il nomme avec facétie l’un de ses « péchés de vieillesse ». Ne vous

fiez pas au titre : cette messe n’a de « Petite » que le nom ! D’une

durée d’une heure trente, elle est un chef-d’œuvre d’émotion, mêlant

écriture savante et tendresse sacrée. Bravant le conseil de Beethoven

qui lui disait de « fuir la musique sérieuse », Rossini nous lègue ici

une œuvre bouleversante.

Sous la direction de Xavier Ricour, le

Chœur Symphonique de Paris (COSP) vous invite à redécouvrir cette œuvre

majeure, accompagné par un duo original piano-accordéon et quatre jeunes

solistes talentueux.

Interprètes :

Chœur Symphonique de Paris

Direction : Xavier Ricour

Xavier Ricour Solistes : Valentine Bacquet (Soprano), Myrtille Cayot (Mezzo), Boris Mvuezolo (Ténor), Lysandre Châlon (Baryton-Basse).

Valentine Bacquet (Soprano), Myrtille Cayot (Mezzo), Boris Mvuezolo (Ténor), Lysandre Châlon (Baryton-Basse). Musiciens : Yun-Yang Lee (Piano), Domi Emorine (Accordéon).

Le Chœur Symphonique de Paris interprète le chef-d’œuvre de Rossini dans une orchestration inédite et chaleureuse, mariant le piano à l’accordéon.

Le samedi 07 février 2026

de 20h30 à 22h30

payant

Tarifs : 30€ (Plein) / 25€ (Réduit) / Gratuit -12 ans.

Réservation : www.cosp.fr ou sur place 1h avant le concert.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T21:30:00+01:00

fin : 2026-02-07T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T20:30:00+02:00_2026-02-07T22:30:00+02:00

Eglise Saint-Philippe-du-Roule 154, rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 PARIS

https://www.helloasso.com/associations/choeur-et-orchestre-symphonique-de-paris/evenements/concert-petite-messe-solennelle-rossini-7-fevrier-2026 choristes.cosp@gmail.com



Afficher la carte du lieu Eglise Saint-Philippe-du-Roule et trouvez le meilleur itinéraire

