Concert Rouge Café Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua

Concert Rouge Café

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 16:30:00

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la fête de la musique, le Musée de la Résistance et de la Déportation propose de vous faire vibrer avec le jazz du duo Rouge Café.

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Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr

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English :

To celebrate the Fête de la Musique, the Musée de la Résistance et de la Déportation invites you to enjoy the jazz of the duo Rouge Café.

L’événement Concert Rouge Café Nantua a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey