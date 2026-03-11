Concert Rouge Café Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua
Concert Rouge Café Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua dimanche 21 juin 2026.
Concert Rouge Café
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 16:30:00
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la fête de la musique, le Musée de la Résistance et de la Déportation propose de vous faire vibrer avec le jazz du duo Rouge Café.
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Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr
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English :
To celebrate the Fête de la Musique, the Musée de la Résistance et de la Déportation invites you to enjoy the jazz of the duo Rouge Café.
L’événement Concert Rouge Café Nantua a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey