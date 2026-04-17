Concert Roxane Ryan L’instant T Clohars-Carnoët
Concert Roxane Ryan L’instant T Clohars-Carnoët vendredi 17 avril 2026.
Clohars-Carnoët
Concert Roxane Ryan
L’instant T 22 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17 20:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Roxane Ryan investit l’instant T, pour nous offrir une revisite de tous ses plus gros coups de coeur de la chanson française et américaine, des plus grands standards de jazz, de blues, en passant par Elvis Presley ou Johnny Halliday.
Roxane Ryan, une voix étonnante à venir découvrir.
* concert à partir de 19h, à prix libre et conscient
* de 20h à 21h, possibilité de petite restauration.
sur résa par sms au 0649427375
* 21h concert deuxième partie
Au plaisir d’être ensemble. .
L’instant T 22 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 49 42 73 75
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English : Concert Roxane Ryan
L’événement Concert Roxane Ryan Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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