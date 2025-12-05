Bain de mer au lever du jour, se connecter à son corps et aux éléments Bellangenêt ou Les Grands Sables Clohars-Carnoët

Bain de mer au lever du jour, se connecter à son corps et aux éléments

Bellangenêt ou Les Grands Sables (En fonction de la météo), Le Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 08:00:00

fin : 2026-06-02 09:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Bonjour chers baigneurs,

je vous propose de septembre à juin de vous baigner le mardi et le jeudi matin à la plage de Bellangenêt ou à la plages des Grands Sables, du Pouldu, Clohars-Carnoêt, au lever du jour.

Bien souvent au lever du jour les conditions sont optimales

La mer et le vent sont plutôt calmes.

Le temps s’arrête.

Un moment de grâce où les énergies, la lumière et les 5 éléments sont palpables.

Un moment unique pour se connecter à son corps, se purifier et réveiller son énergie pour la journée.

Déroulé:

Avant le bain, de connecter à son corps 3 petits exercices qui stimulent un organe, un méridien, un chakra ou un corps énergétique.

Pendant le bain

Se connecter aux éléments

Un moment spirituel, silencieux

ou

Une mini méditation guidée par Hélène.

Bain amical, gratuit, sous la responsabilité de chacun.

Hélène Girardot

Energéticienne en soin holistique

vacances-au-pouldu.com

Professeur d’EPS

Fondatrice des Givrés du Pouldu et du Bain de la Mor en 2015

Au lever du soleil A partir de 8h .

Bellangenêt ou Les Grands Sables (En fonction de la météo), Le Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 62 21 62 31

English :

L’événement Bain de mer au lever du jour, se connecter à son corps et aux éléments Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-12-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS