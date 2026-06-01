Concert Salle des fêtes Saint-Lézer

Saint-Lézer

Concert

Salle des fêtes SAINT-LEZER Saint-Lézer Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre d’une action de solidarité en faveur de l’opération Vacances pour tous du Secours populaire français, ce concert rend hommage à l’univers de Jean Ferrat à travers le récital Un homme libre , interprété par Yves Sanarens.

Avec sensibilité et authenticité, Yves Sanarens revisite les chansons emblématiques ainsi que des œuvres plus confidentielles de Jean Ferrat, poète humaniste profondément attaché aux valeurs de liberté, de justice et de fraternité. Son interprétation respecte l’esprit de l’œuvre de Ferrat sans chercher à l’imiter, offrant au public un voyage musical riche en émotion et en souvenirs.

Le concert est enrichi par la participation de la chorale Au SON des m’ELODIE, dirigée par Isabelle Dalomis, qui apporte sa voix à cette célébration de la chanson française. Un moment de partage, de convivialité et d’engagement solidaire autour d’un répertoire intemporel qui continue de toucher toutes les générations.

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Salle des fêtes SAINT-LEZER Saint-Lézer 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 72 75 spf.valdadour@orange.fr

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English :

As part of a solidarity initiative in support of the Secours Populaire Français’s “Vacances pour tous” campaign, this concert pays tribute to the world of Jean Ferrat through the recital “Un homme libre,” performed by Yves Sanarens.

With sensitivity and authenticity, Yves Sanarens revisits Jean Ferrat’s iconic songs as well as some of his lesser-known works. Ferrat was a humanist poet deeply committed to the values of liberty, justice, and fraternity. His interpretation respects the spirit of Ferrat’s work without seeking to imitate him, offering the audience a musical journey rich in emotion and memories.

The concert is enriched by the participation of the choir Au SON des m’ELODIE, conducted by Isabelle Dalomis, which lends its voice to this celebration of French song. A moment of sharing, conviviality, and solidarity centered around a timeless repertoire that continues to touch all generations.

L’événement Concert Saint-Lézer a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65