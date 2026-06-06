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Concert Saint-Péver

Concert Saint-Péver samedi 18 juillet 2026.

Ville : 22720 Saint-Péver

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Saint-Péver

Concert

Saint-Péver Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Organisé par l’association Les Amis d’Amaranthe de Sarzeau, Le Bestiaire d’Arcambole , pièces vocales et instrumentales des 13ème, 14ème et 15ème siècles. A la chapelle du Restudo. 12€. Réservation au 07 72 40 72 25.   .

Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 72 40 72 25 

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English :

L’événement Concert Saint-Péver a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Falaises d’Armor

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