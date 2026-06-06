Saint-Péver

Concert

Saint-Péver Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Organisé par l’association Les Amis d’Amaranthe de Sarzeau, Le Bestiaire d’Arcambole , pièces vocales et instrumentales des 13ème, 14ème et 15ème siècles. A la chapelle du Restudo. 12€. Réservation au 07 72 40 72 25. .

Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 72 40 72 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Saint-Péver a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Falaises d’Armor