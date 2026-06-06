Concert Saint-Péver
Concert Saint-Péver samedi 18 juillet 2026.
Saint-Péver
Concert
Saint-Péver Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Organisé par l’association Les Amis d’Amaranthe de Sarzeau, Le Bestiaire d’Arcambole , pièces vocales et instrumentales des 13ème, 14ème et 15ème siècles. A la chapelle du Restudo. 12€. Réservation au 07 72 40 72 25. .
Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 72 40 72 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Saint-Péver a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Falaises d’Armor
À voir aussi à Saint-Péver (Côtes-d'Armor)
- Pardon et baignade des chevaux au Restudo Saint-Péver 21 juin 2026
- Les 1000 & 1 secrets de la forêt Bois Meur Saint-Péver 16 juillet 2026
- Les 1000 & 1 secrets de la forêt Bois Meur Saint-Péver 23 juillet 2026
- Les 1000 & 1 secrets de la forêt Bois Meur Saint-Péver 20 août 2026
- Randonnée Nocturne Saint-Péver 12 septembre 2026