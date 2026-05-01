Concert Saint-Pierre-d’Irube
Concert Saint-Pierre-d’Irube vendredi 22 mai 2026.
Saint-Pierre-d’Irube
Concert
Eglise Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Deux groupes seront réunis pour l’occasion, Lau Axola et Baionako polifoniak. .
Eglise Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Concert
L’événement Concert Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque