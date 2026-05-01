Saint-Pierre-d’Irube

Concert

Eglise Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Deux groupes seront réunis pour l’occasion, Lau Axola et Baionako polifoniak. .

Eglise Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Concert

L’événement Concert Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque