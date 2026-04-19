Saint-Pierre-d’Irube

Sortie nature Les espèces exotiques envahissantes

Barthes du Hillans Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les Barthes du Hillans sillonnent la commune et façonnent le territoire. Gardiennes d’un patrimoine naturel riche d’une biodiversité et de paysages remarquables, elles restent fragiles. Les espèces exotiques envahissantes menacent leur

équilibre. Partez avec Maxime Guénard et la commune à la découverte de ce patrimoine et des actions déployées pour préserver cet écosystème.

Inscription obligatoire. .

Barthes du Hillans Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 17 97 28 m.guenard@cen-na.org

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English : Sortie nature Les espèces exotiques envahissantes

L’événement Sortie nature Les espèces exotiques envahissantes Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque