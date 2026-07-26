Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Irube

Le Troquet Vagabond

Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-20

En 2021, Kévin et Alexandre, venus du Lot-et-Garonne, lançaient une fête itinérante de la bière, avec la volonté de rassembler les populations de toutes générations autour de moments festifs et gourmands, et de promouvoir les productions locales.

Trois ans après, le Troquet Vagabond c’est 58 animations, proposées en partenariat avec 36 communes et qui rassemblent jusqu’à 17 000 habitants. Du Lot-et-Garonne jusqu’au Pays Basque, cet esprit guinguette sillonne la région et offre aux sites où ils se posent une parenthèse chaleureuse et familiale, rythmée chaque soir par des animations, du début de soirée à 2h du matin.

Sur les longues tablées qui se dressent devant comptoirs, bières artisanales et restauration locale valorisent les richesses culinaires du terroir et les brasseries indépendantes.

Bières artisanales, softs et stands d’alimentation

Animations tous les soirs .

Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 15 27

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English : Le Troquet Vagabond

L’événement Le Troquet Vagabond Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque