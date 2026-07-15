Conte musical Médiathèque Lizaga Saint-Pierre-d’Irube

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Irube

Conte musical

Médiathèque Lizaga 34 Avenue du Labourd Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 16:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Le récit, la harpe et le chant se répondent pour aborder, avec poésie et sensibilité la thématique de l’amitié

Le thème de la musique est prépondérant et permet d’intégrer dans le récit de la musique, du chant et divers instruments.

En fin de représentation, les enfants peuvent découvrir les instruments et jouer avec l’artiste.

A partir de 7 ans

Artiste Marie-Claire MAISONNAVE

Sur inscription (inscrire les enfants et les adultes) .

Médiathèque Lizaga 34 Avenue du Labourd Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 00 81

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English : Conte musical

L’événement Conte musical Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque