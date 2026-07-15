Conte musical Médiathèque Lizaga Saint-Pierre-d’Irube
mercredi 26 août 2026 · Médiathèque Lizaga · Saint-Pierre-d'Irube
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Irube
Conte musical
Médiathèque Lizaga 34 Avenue du Labourd Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 16:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Le récit, la harpe et le chant se répondent pour aborder, avec poésie et sensibilité la thématique de l’amitié
Le thème de la musique est prépondérant et permet d’intégrer dans le récit de la musique, du chant et divers instruments.
En fin de représentation, les enfants peuvent découvrir les instruments et jouer avec l’artiste.
A partir de 7 ans
Artiste Marie-Claire MAISONNAVE
Sur inscription (inscrire les enfants et les adultes) .
Médiathèque Lizaga 34 Avenue du Labourd Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 00 81
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English : Conte musical
L’événement Conte musical Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque