Conte musical 0-6ans Médiathèque Lizaga Saint-Pierre-d’Irube

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Irube

Conte musical 0-6ans

Médiathèque Lizaga 34 Avenue du Labourd Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:30:00

fin : 2026-08-26 11:15:00

Date(s) :

2026-08-26

Le récit, la harpe et le chant se répondent pour aborder, avec poésie et sensibilité, les thématiques de la différence et de l’émancipation.

Ascal dès son plus jeune âge prend conscience de sa différence. Tout d’abord un problème, elle devient un atout puis mise de côté, surgit alors la question de l’identité.

Le thème de la musique est prépondérant et permet d’intégrer dans le récit de la musique, du chant et divers instruments.

En fin de représentation, les enfants peuvent découvrir les instruments et jouer avec l’artiste.

Sur inscription .

Médiathèque Lizaga 34 Avenue du Labourd Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 00 81

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English : Conte musical 0-6ans

L’événement Conte musical 0-6ans Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque