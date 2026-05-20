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Concert Rue Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard

Concert Rue Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Rue Georges Clemenceau

Adresse : Esplanade Clemenceau

Ville : 85520 Saint-Vincent-sur-Jard

Département : Vendée

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Vincent-sur-Jard

Concert

Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

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Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 41 17 

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English :

L’événement Concert Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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