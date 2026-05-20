Concert Rue Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard
Concert Rue Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Vincent-sur-Jard
Concert
Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
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Rue Georges Clemenceau Esplanade Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 41 17
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English :
L’événement Concert Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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