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Concert saison estivale Rue du Saint-Sacrement Moncontour

Concert saison estivale Rue du Saint-Sacrement Moncontour jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Rue du Saint-Sacrement

Adresse : Eglise St Mathurin

Ville : 22510 Moncontour

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif :

Moncontour

Concert saison estivale

Rue du Saint-Sacrement Eglise St Mathurin Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Concert de Clarisse Lavanant au chant accompagné de l’Orgue et d’un Piano.   .

Rue du Saint-Sacrement Eglise St Mathurin Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 30 31 

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English :

L’événement Concert saison estivale Moncontour a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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