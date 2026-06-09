Concert saison estivale Rue du Saint-Sacrement Moncontour

Moncontour

Concert saison estivale

Rue du Saint-Sacrement Eglise St Mathurin Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concert de Clarisse Lavanant au chant accompagné de l’Orgue et d’un Piano. .

Rue du Saint-Sacrement Eglise St Mathurin Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 30 31

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English :

L’événement Concert saison estivale Moncontour a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor