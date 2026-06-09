Concert saison estivale Rue du Saint-Sacrement Moncontour
Concert saison estivale Rue du Saint-Sacrement Moncontour jeudi 30 juillet 2026.
Moncontour
Concert saison estivale
Rue du Saint-Sacrement Eglise St Mathurin Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Concert de Clarisse Lavanant au chant accompagné de l’Orgue et d’un Piano. .
Rue du Saint-Sacrement Eglise St Mathurin Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 30 31
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English :
L’événement Concert saison estivale Moncontour a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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