Concert Sam Morrow (USA) Craponne-sur-Arzon
Concert Sam Morrow (USA) Craponne-sur-Arzon samedi 25 juillet 2026.
Concert Sam Morrow (USA)
Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
bénéficiaires du RSA, étudiants et personnes à mobilité réduite sur justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 22:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Avec cinq albums et une carrière acclamée, Sam Morrow a créé un son qui s’exprime en dehors des genres et de la géographie.
Il clôturera la soirée du samedi du festival de musique country de Craponne-sur-Arzon.
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Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festivaldecraponnesurarzon@gmail.com
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English :
With five albums and an acclaimed career, Sam Morrow has created a sound that expresses itself across genres and geography.
He will close the Saturday evening of the Craponne-sur-Arzon country music festival.
L’événement Concert Sam Morrow (USA) Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay