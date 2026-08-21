Concert-sandwich à Laon Les Ukulele Boboys Laon
jeudi 20 mai 2027 · Laon
Informations pratiques
Laon
Concert-sandwich à Laon Les Ukulele Boboys
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-20 12:15:00
fin : 2027-05-20 13:00:00
Date(s) :
2027-05-20
Apportez votre repas, installez-vous confortablement, laissez la musique faire le reste… Et on s’occupe du dessert !
Votre repas, un concert, un café le rendez-vous musical incontournable !
Votre repas, un concert, un café le rendez-vous musical incontournable !
La Maison des Arts et Loisirs reprend le cycle de ses concerts Sandwich avec ces deux mariachis qui reprennent des morceaux cultes au son de deux ukulélés, quatre bottes, un sampler et quelques effets. Caramba !
Un format original et convivial pour égayer votre pause déjeuner en musique et en toute simplicité.
RV dans la salle des fêtes de la MAL à 12h15 ! (durée 0h50 / sur réservation uniquement, places limitées) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
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English :
Bring your meal, settle in comfortably, and let the music do the rest… And we’ll take care of dessert!
L’événement Concert-sandwich à Laon Les Ukulele Boboys Laon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays de Laon
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