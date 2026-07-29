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AGENDA · Mourenx

Concert Sanseverino et Lise Cabaret Salle Daniel Balavoine Mourenx

samedi 17 octobre 2026 · Salle Daniel Balavoine · Mourenx

Concert Sanseverino et Lise Cabaret Salle Daniel Balavoine Mourenx

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Daniel Balavoine
Adresse
8 boulevard de la République
Ville
64150 Mourenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Mourenx

Concert Sanseverino et Lise Cabaret

Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Quand Lise Cabaret rencontrent le swing mordant et l’humour de Sanseverino, l’alchimie opère. Leur duo, à la fois poétique, drôle et engagé, fait dialoguer deux univers singuliers aux sensibilités complémentaires. Guitares manouches, verbe libre et énergie scénique composent un moment rare, vibrant et complice.

Réservation conseillée.   .

Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 74 82 52  contact@blackrainbow.fr

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English : Concert Sanseverino et Lise Cabaret

L’événement Concert Sanseverino et Lise Cabaret Mourenx a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn

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