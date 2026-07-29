Concert Sanseverino et Lise Cabaret Salle Daniel Balavoine Mourenx
samedi 17 octobre 2026 · Salle Daniel Balavoine · Mourenx
Informations pratiques
Mourenx
Concert Sanseverino et Lise Cabaret
Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Quand Lise Cabaret rencontrent le swing mordant et l’humour de Sanseverino, l’alchimie opère. Leur duo, à la fois poétique, drôle et engagé, fait dialoguer deux univers singuliers aux sensibilités complémentaires. Guitares manouches, verbe libre et énergie scénique composent un moment rare, vibrant et complice.
Réservation conseillée. .
Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 74 82 52 contact@blackrainbow.fr
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English : Concert Sanseverino et Lise Cabaret
L’événement Concert Sanseverino et Lise Cabaret Mourenx a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn
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