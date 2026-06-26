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Concert Santi DDC Et’abar Hasparren

Concert Santi DDC Et’abar Hasparren

Concert Santi DDC Et’abar Hasparren vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Et'abar
Adresse
17 Rue Jeān Lissār
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Hasparren

Concert Santi DDC

Et’abar 17 Rue Jeān Lissār Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Nous vous invitons à passer un moment convivial au son de la musique pop-folk-ska des années 80-90.   .

Et’abar 17 Rue Jeān Lissār Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Concert Santi DDC

L’événement Concert Santi DDC Hasparren a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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