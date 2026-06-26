Concert Santi DDC Et’abar Hasparren
Concert Santi DDC Et’abar Hasparren vendredi 10 juillet 2026.
Hasparren
Concert Santi DDC
Et’abar 17 Rue Jeān Lissār Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Nous vous invitons à passer un moment convivial au son de la musique pop-folk-ska des années 80-90. .
Et’abar 17 Rue Jeān Lissār Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Concert Santi DDC
L’événement Concert Santi DDC Hasparren a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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