Concert Sapho Tomblaine

Concert Sapho Tomblaine dimanche 8 mars 2026.

Concert Sapho

Place des Arts Tomblaine Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 18:00:00

fin : 2026-03-08 20:00:00

2026-03-08

« Chanteuse du monde » comme elle se définit elle-même mais aussi poète musicienne, égérie punk, pionnière de La World Music.

De la scène new-yorkaise aux nuits électriques du Palace, elle incarne la musique alternative.

Son style fusionne les rythmes d’Oum Kalthoum, la fougue de Janis Joplin, la poésie de Mahmoud Darwich et la puissance de Léo Ferré.

Elle prône la fraternité des cultures et la paix.

Femme mystérieuse et solaire, elle reste un tourbillon d’émotions et de créativité, une voix libre et inspirante.

Après avoir enregistré 20 albums et avoir fait des concerts dans les quatre coins du monde. Sapho vous propose sa version inédite « Unplugged » plus intimiste dans un cadre spirituel en compagnie de son guitariste flamenco Vicente Almaraz.

« Un moment suspendu entre musique, poésie, et émotion pour découvrir une anthologie de ses chansons chantées et lues ».Tout public

Place des Arts Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 23 34 43

English :

« Singer of the world » as she calls herself, but also poet-musician, punk muse and pioneer of World Music.

From the New York scene to the electric nights of the Palace, she embodies alternative music.

Her style fuses the rhythms of Oum Kalthoum, the energy of Janis Joplin, the poetry of Mahmoud Darwich and the power of Léo Ferré.

She advocates the brotherhood of cultures and peace.

A mysterious, sunny woman, she remains a whirlwind of emotions and creativity, a free and inspiring voice.

After recording 20 albums and touring the four corners of the globe. Sapho presents her new, more intimate « Unplugged » version in a spiritual setting, accompanied by her flamenco guitarist Vicente Almaraz.

« A moment suspended between music, poetry and emotion, to discover an anthology of her songs sung and read ».

German :

sie ist eine « Sängerin der Welt », wie sie sich selbst nennt, aber auch eine musikalische Dichterin, eine Muse des Punks und eine Pionierin der World Music.

Von der New Yorker Szene bis zu den elektrischen Nächten im Palace verkörpert sie die alternative Musik.

In ihrem Stil verschmelzen die Rhythmen von Umm Kalthoum, das Feuer von Janis Joplin, die Poesie von Mahmoud Darwich und die Kraft von Léo Ferré.

Sie setzt sich für die Brüderlichkeit der Kulturen und den Frieden ein.

Als mysteriöse und sonnige Frau bleibt sie ein Wirbelwind der Emotionen und der Kreativität, eine freie und inspirierende Stimme.

Nachdem sie 20 Alben aufgenommen und Konzerte in allen Ecken der Welt gegeben hat. Sapho präsentiert Ihnen ihre unveröffentlichte, intimere Version « Unplugged » in einem spirituellen Rahmen in Begleitung ihres Flamenco-Gitarristen Vicente Almaraz.

« Ein schwebender Moment zwischen Musik, Poesie und Emotionen, um eine Anthologie ihrer gesungenen und gelesenen Lieder zu entdecken ».

Italiano :

autodefinitasi « cantante del mondo », è anche una poetessa-musicista, una musa punk e una pioniera della World Music.

Dalla scena di New York alle notti elettriche del Palace, è l’incarnazione della musica alternativa.

Il suo stile fonde i ritmi di Oum Kalthoum, la passione di Janis Joplin, la poesia di Mahmoud Darwich e la potenza di Léo Ferré.

Sostiene la fratellanza delle culture e la pace.

Donna misteriosa e solare, rimane un turbine di emozioni e creatività, una voce libera e ispiratrice.

Dopo aver registrato 20 album e aver tenuto concerti ai quattro angoli del mondo. Sapho vi porta la sua nuova versione « Unplugged », più intima, in un ambiente spirituale, accompagnata dal suo chitarrista flamenco Vicente Almaraz.

« Un momento sospeso tra musica, poesia ed emozione per scoprire un’antologia delle sue canzoni cantate e lette ».

Espanol :

autodenominada « cantante del mundo », es también poeta-músico, musa del punk y pionera de la World Music.

De la escena neoyorquina a las noches eléctricas del Palace, es la encarnación de la música alternativa.

Su estilo fusiona los ritmos de Oum Kalthoum, la pasión de Janis Joplin, la poesía de Mahmoud Darwich y la fuerza de Léo Ferré.

Aboga por la fraternidad de las culturas y la paz.

Mujer misteriosa y solar, sigue siendo un torbellino de emociones y creatividad, una voz libre e inspiradora.

Tras grabar 20 álbumes y dar conciertos en los cuatro rincones del mundo. Sapho le trae su nueva versión « Unplugged », más íntima, en un marco espiritual, acompañada por su guitarrista flamenco Vicente Almaraz.

« Un momento suspendido entre música, poesía y emoción para descubrir una antología de sus canciones cantadas y leídas ».

