Concert Sarah’s Tiny Band Bistro Au Coin de la Rue Blandouet-Saint Jean
samedi 12 septembre 2026 · Bistro Au Coin de la Rue · Blandouet-Saint Jean
Informations pratiques
Blandouet-Saint Jean
Concert Sarah’s Tiny Band
Bistro Au Coin de la Rue 7 Place Adam Becker Blandouet-Saint Jean Mayenne
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Pour danser, chanter, se souvenir Rock, Folk , Country des années 60, 70 et 80
Sarah , chanteuse et guitariste revisite les grands classiques américains et britanniques des années 60, 70 et début 80.
Pour les nostalgiques ou les curieux, Nancy Sinatra, Joan Baez , Dolly Parton , Johnny Cash et bien d’autres vont enchanter les auditeurs grâce à la joyeuse guitare et l’enchanteresse voix de Sarah.
Un concert pour tous les âges, pour se souvenir ou pour découvrir. .
Bistro Au Coin de la Rue 7 Place Adam Becker Blandouet-Saint Jean 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 73 76 58 17 christinecoindelarue@gmail.com
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English :
To dance, sing, and reminisce: Rock, Folk, and Country from the ’60s, ’70s, and ’80s
L’événement Concert Sarah’s Tiny Band Blandouet-Saint Jean a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons