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Concert : Sassy Swingers Quartet Le Grand Huit Rennes

dimanche 23 août 2026 · Le Grand Huit · Rennes

Concert : Sassy Swingers Quartet Le Grand Huit Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Le Grand Huit
Adresse
20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Concert : Sassy Swingers Quartet Le Grand Huit Rennes Dimanche 23 août, 16h15 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Swing et jazz Nouvelle-Orléans] Délibérément acoustique mais résolument « swing » sur scène comme dans la rue, « The Sassy Swingers » est fidèle aux origines du jazz de la Nouvelle-Orléans et remet …

[Swing et jazz Nouvelle-Orléans] Délibérément acoustique mais résolument « **swing** » sur scène comme dans la rue, « **The Sassy Swingers** » est fidèle aux origines du jazz de la Nouvelle-Orléans et remet au goût du jour la belle époque élégante, swing et « So positive » !

Voix, banjo, washboard, sousaphone, trombone et clarinette dépoussièrent le **jazz enjoué et métissé de la Nouvelle Orléans des années 30 à nos jours.**

Les [Sassy Swingers](https://www.thesassyswingers.com/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHlYlUzscTjBxVM4MHpG0ktyAQzrwMU3prkhFbXiwF6MpgfsEVtPl9P0gAm41_aem_KCO4WypQmna5jLiJpgbBuQ), **« Down The Road »** s’approprient la tradition de Louis Armstrong à Bessie Smith… et partagent avec ferveur leurs compositions aux sonorités jazz, blues, créole, anglais et français. Ça swingue, ça chaloupe, on y voit une pin-up « Sassy » à la voix sexy et des instruments insolites, le tout dans un style délicieusement rétro… Irrésistible et contagieux !

Avec :
Sandrine Arnaud : Chant
Mélanie Bouvret : Sousaphone
François Collet : Banjo
Camille Carte : Waashboard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-23T16:15:00.000+02:00
Fin : 2026-08-23T17:45:00.000+02:00

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https://legrandhuit-rennes.fr/  yunalegrandhuit@gmail.com https://legrandhuit-rennes.fr/

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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