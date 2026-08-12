Informations pratiques

Concert : Sassy Swingers Quartet Le Grand Huit Rennes Dimanche 23 août, 16h15 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Swing et jazz Nouvelle-Orléans] Délibérément acoustique mais résolument « swing » sur scène comme dans la rue, « The Sassy Swingers » est fidèle aux origines du jazz de la Nouvelle-Orléans et remet …

[Swing et jazz Nouvelle-Orléans] Délibérément acoustique mais résolument « **swing** » sur scène comme dans la rue, « **The Sassy Swingers** » est fidèle aux origines du jazz de la Nouvelle-Orléans et remet au goût du jour la belle époque élégante, swing et « So positive » !

Voix, banjo, washboard, sousaphone, trombone et clarinette dépoussièrent le **jazz enjoué et métissé de la Nouvelle Orléans des années 30 à nos jours.**

Les [Sassy Swingers](https://www.thesassyswingers.com/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHlYlUzscTjBxVM4MHpG0ktyAQzrwMU3prkhFbXiwF6MpgfsEVtPl9P0gAm41_aem_KCO4WypQmna5jLiJpgbBuQ), **« Down The Road »** s’approprient la tradition de Louis Armstrong à Bessie Smith… et partagent avec ferveur leurs compositions aux sonorités jazz, blues, créole, anglais et français. Ça swingue, ça chaloupe, on y voit une pin-up « Sassy » à la voix sexy et des instruments insolites, le tout dans un style délicieusement rétro… Irrésistible et contagieux !

Avec :

Sandrine Arnaud : Chant

Mélanie Bouvret : Sousaphone

François Collet : Banjo

Camille Carte : Waashboard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-23T16:15:00.000+02:00

Fin : 2026-08-23T17:45:00.000+02:00

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https://legrandhuit-rennes.fr/ yunalegrandhuit@gmail.com https://legrandhuit-rennes.fr/

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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