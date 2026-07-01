AGENDA · Sceaux-du-Gâtinais
Concert Sceaux-du-Gâtinais
samedi 18 juillet 2026 · Sceaux-du-Gâtinais
Informations pratiques
Sceaux-du-Gâtinais
Concert
Sceaux-du-Gâtinais Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Concert
Concert des So Far Away à La Fabrik à Sceaux, les bières artisanales vous attendent pour profiter de cette soirée estivale ! 5 .
Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
L’événement Concert Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-02 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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