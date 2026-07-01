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AGENDA · Sceaux-du-Gâtinais

Concert Sceaux-du-Gâtinais

samedi 18 juillet 2026 · Sceaux-du-Gâtinais

Concert Sceaux-du-Gâtinais

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
45490 Sceaux-du-Gâtinais
Département
Loiret
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Sceaux-du-Gâtinais

Concert

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Concert
Concert des So Far Away à La Fabrik à Sceaux, les bières artisanales vous attendent pour profiter de cette soirée estivale ! 5  .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

L’événement Concert Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-02 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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