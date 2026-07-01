AGENDA · Sceaux-du-Gâtinais
Soirée jeux Sceaux-du-Gâtinais
vendredi 31 juillet 2026 · Sceaux-du-Gâtinais
Informations pratiques
Sceaux-du-Gâtinais
Soirée jeux
Sceaux-du-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Soirée jeux
Venez vous divertir en jouant et partager un moment convivial à la soirée jeux de La Fabrik ! .
Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Game night
L’événement Soirée jeux Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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