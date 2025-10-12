Concert -Scène française -Daran Théâtre Comoedia Marmande

Concert -Scène française -Daran Théâtre Comoedia Marmande samedi 7 mars 2026.

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07

2026-03-07

Daran Grand Hôtel Apocalypse Tour à découvrir au Théâtre Comoedia.
Première partie Jekyll WOOD.
Tout public.   .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 

English : Concert -Scène française -Daran

Daran ? Grand Hôtel Apocalypse Tour at Théâtre Comoedia.

German : Concert -Scène française -Daran

Daran ? Grand Hotel Apocalypse Tour im Comoedia-Theater zu entdecken.

Italiano :

Daran? Grand Hôtel Apocalypse Tour al Théâtre Comoedia.

Espanol : Concert -Scène française -Daran

Daran ? Grand Hôtel Apocalypse Tour en el Théâtre Comoedia.

