Concert -Scène française -Daran Théâtre Comoedia Marmande
Concert -Scène française -Daran
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Daran Grand Hôtel Apocalypse Tour à découvrir au Théâtre Comoedia.
Première partie Jekyll WOOD.
Tout public. .
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
English : Concert -Scène française -Daran
Daran ? Grand Hôtel Apocalypse Tour at Théâtre Comoedia.
German : Concert -Scène française -Daran
Daran ? Grand Hotel Apocalypse Tour im Comoedia-Theater zu entdecken.
Italiano :
Daran? Grand Hôtel Apocalypse Tour al Théâtre Comoedia.
Espanol : Concert -Scène française -Daran
Daran ? Grand Hôtel Apocalypse Tour en el Théâtre Comoedia.
