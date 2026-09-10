[CONCERT] Schubert, Opéra de Rennes, Rennes

Informations pratiques

[CONCERT] Schubert Vendredi 20 novembre, 20h00 Opéra de Rennes Ille-et-Vilaine

8€, inscription au CMI Rennes, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00

Un voyage onirique dans la musique de Franz Schubert

Le 3 juillet 1822, Schubert couche sur le papier un court texte, Mein Traum (Mon Rêve), qui met symboliquement en scène ses tourments, sa difficulté à rentrer dans les normes, son sentiment d’être différent, sa mélancolie… Il se sert de la musique comme outil pour transformer sa douleur en beauté.

En plus de la musique, le texte « Mein Traum » sera lu pendant le concert.

Programme :

Symphonies n°5 et 8 et extraits choisis de Franz Schubert

Infos pratiques

> Places limitées

> 8€

> Réservation au CMI Rennes avant le vendredi 13 novembre.

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Redécouvrez les compositions de Schubert avec l’Orchestre National de Bretagne CMI Rennes Agenda culturel du CMI Rennes