Concert Serwan Jeudi de la Culture Salons du Haut Château Essey-lès-Nancy

Essey-lès-Nancy

Concert Serwan Jeudi de la Culture

Salons du Haut Château 26 rue chanoine Laurent Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18 21:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Membre du groupe Grands Voyageurs qui s’est produit plusieurs fois à Essey, Serwan revient en solo, dans le cadre des Jeudis de la culture, et vous donne rendez-vous dans les salons du Haut Château.

Serwan a sorti le 21 décembre dernier l’EP Solstice d’hiver qui s’oppose, comme son nom l’indique, à son premier projet Solstice d’été. Avec sa guitare comme complice, l’artiste tisse des mélodies envoûtantes qui mêlent poésie et émotions. Sa musique, douce et sincère, est une invitation à voyager. Serwan, c’est l’art de capturer l’instant présent avec des accords chaleureux et des paroles qui résonnent comme des confidences. Vous êtes invités à vous laisser porter par ses chansons et à découvrir un univers où chaque note est une histoire à raconter.Tout public

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Salons du Haut Château 26 rue chanoine Laurent Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 50 20 70

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English :

A member of the band Grands Voyageurs, which has performed several times in Essey, Serwan is returning as a solo artist as part of the “Jeudis de la culture” series and invites you to join him in the salons of the Haut Château.

On December 21, Serwan released the EP *Solstice d’hiver*, which, as its name suggests, serves as a counterpart to his first project, *Solstice d’été*. With his guitar as his partner, the artist weaves enchanting melodies that blend poetry and emotion. His music, gentle and sincere, is an invitation to travel. Serwan embodies the art of capturing the present moment with warm chords and lyrics that resonate like intimate confidences. You are invited to let yourself be carried away by his songs and to discover a world where every note is a story waiting to be told.

L’événement Concert Serwan Jeudi de la Culture Essey-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-06-12 par DESTINATION NANCY